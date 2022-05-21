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Metruk yangınları mahalle sakinlerini çileden çıkardı: “Yıkın diye söylemekten bıktık”

İHA

Metruk yangınları mahalle sakinlerini çileden çıkardı: “Yıkın diye söylemekten bıktık”

Tekirdağ Çorlu’da aynı gün metruk binalarda art arda çıkan yangınlar, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Belediye başkanını göreve davet eden vatandaşlar, metruk evlerin bir an önce yıkılmasını istedi.
Aynı gün Kemalettin Mahallesi Nazar Sokak ve Dere 4. Sokak’ta, ayrıca Şeyh Sinan Mahallesi Ferhat Kalfa Aralığı Sokak’taki 3 ayrı yangın vatandaşı isyan ettirdi. Terk edilmiş, risk oluşturan metruk evler mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oluyor. Vatandaşlar, madde bağımlısı kişilerin uğrak mekanı haline gelen bu yapıların yıkılmasını istiyor.
3 ayrı metruk yapıda küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

“Belediye başkanı konuya el atmalı”
Kemalettin Mahallesi sakinlerinden Ersin Sapil, tapusu olmadığını iddia ettiği metruk evin yıkılmasını istedi. Sapil, “Belediyeye kaç kez söyledik, gelip yıkmadılar. Yıksınlar da kurtulalım nedir bu! Belediye Başkanı Sarıkurt’a sesleniyorum: Bıktık artık buradan, rica ediyoruz yıktırsın burasını. Binanın tapusu yok bir şeyi yok. Gelsinler yıksınlar biz de rahatlayalım, onlar da rahatlasın. Çocuklarımız var, sabah işe gidenler var. Sayın Sarıkurt’un bu işe ağırlığını koymasını istiyoruz” diye konuştu.

“Yıkın diye söylemeye bıktık”
Şeyh Mahallesi sakini bir vatandaş da, “Madde bağımlıları sürekli burada barınıyor. Belediyeye iki kez gittim, söylemeye bıktık, yıkın diye. Artık bir şey demeyeceğim. Çocuklarımıza yazık” diye konuştu.

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