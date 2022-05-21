Tekirdağ'da çocuklar arasında 'rota virüsü' salgını



Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ ve bazı ilçelerinde ishal, kusma ve mide bulantısıyla hastanelere başvuran çocuk sayısı arttı. Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan, hasta sayısında mevsim normallerine göre artış gözlemlediklerini belirterek, "Bu olguların önemli bir kısmında rota virüsü saptanmakla beraber diğer nedenlere bağlı olarak da ishal vakaları görmekteyiz" dedi.

Tekirdağ ve bazı ilçelerinde son günlerde ishal, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere başvuran çocuk sayısında artış görülmeye başlandı. Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, çocuklarda artan şikayetleri anlatarak, "Geçtiğimiz 2 hafta içinde acil servisimize ishal, bulantı, kusma şikayetiyle başvuran hasta sayısında mevsim normallerine göre önemli bir artış gözlemlemekteyiz. Bu olguların önemli bir kısmında rota virüsü saptanmakla beraber diğer nedenlere bağlı olarak da ishal vakaları görmekteyiz. Bu kişilerle alakalı temel bizim önereceğimiz şey, evde sıvı kısıtlaması yapılmaması, bir ishal diyeti uygulanması buna rağmen semptomları devam eden olguların en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak sıvı kaybı açısından değerlendirilmesidir" dedi. 'EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ'

İshallerde en çok korktukları durumunun sıvı kaybı olduğunu söyleyen Doğan, şöyle konuştu:

"Sıvı kaybına bağlı olarak böbrek yetmezliği ya da ileri yaştaki hastalarda kalp damar hastalıklarına bağlı olarak bir kalp krizi riskinin tetiklenmesi olabilir. Bu durumun ortaya çıkmasında özellikle hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak çocukların park, bahçe vesaire gibi alanlarda rahat dolaşımı veya yaş sebze ve meyvelerin yıkanmadan tüketilmesi dikkati çekmekte. Ayrıca şunu da söyleyebilirim, el hijyeni çok önemli. Mutlak suretle meyveleri yıkadığımız gibi ellerimizi de meyveleri yemeden önce ve yedikten sonra yıkamalıyız. Çocuklar mutlaka parkta, bahçede oynadıktan sonra eve döndüklerinde ellerini uygun bir şekilde su ve sabunla yıkamalılar."

'HAVUZLARDAN DA KAPILABİLİR'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Doğan ise ishal, kusma ve karın ağrısı şikayetlerinde ciddi artış gördüklerini belirterek, "Özellikle çocuklarımızda bu tabloya sebep olan virüslerdir. Rota virüs, adenovirüs ve norovirüslerdir. Özellikle bu virüslerin en sık bulaş yolu hasta bir kişiyle temas sonrası enfekte ellerimizle ağız çevresine ve göz çevresine götürmekle bulaşmaktadır. Hasta bir kişinin öksürmesi ya da hapşırması sonrası damlacık yoluyla da bulaş olabilir. Aynı zamanda enfekte havuzlardan da bu virüsleri kapabilir çocuklarımız. En önemlisi de okul öncesi dönemde ve kreş ortamında ortak kullanılan eşyalar ve oyuncaklar çok sık bir bulaş kaynağıdır, çocuklarımız için. Bir diğer bulaş yolumuz yine dışkıyla olabilir. Hasta bir kişinin dışkısına temas yoluyla da yine bu virüsler çocuklarımıza bulaşabilir. Bu virüsleri aldıktan sonra çocuklarımız sıklıkla yüksek seyreden, 4 veya 5 gün yüksek seyredebilen bir ateş şikayeti önce kusma ve ardından ishal şeklinde, kramp şeklinde karın ağrısı, karın ağrıları da gördüğümüz semptomlar arasındadır" diye konuştu.

SIVI KAYBINA DİKKAT

Dr. Doğan, çocuklarda sıvı kaybının en önemli durum olduğunu da dile getirerek, "Eğer çocuğumuzun beslenmesi iyiyse su tüketimi, sıvı tüketimi iyiyse, kusması da yoksa evde takip edilebilir. Ancak eğer bebeğimizin, çocuğumuzun oral yoldan, ağız yoluyla beslenmesi bozulduysa uykuya meyilliliği arttıysa ve sıvı alımı azaldıysa vakit kaybetmeden mutlaka çocuk doktoruna başvurulmalıdır. Bu virüsten korunma yollarından bahsetmek gerekirse mutlaka çocuklarımıza sık el yıkama alışkanlığı kazandırmalıyız. Özellikle okul öncesi dönemde, kreş dönemi çocuk ortak kullanılan eşyalardan, oyuncaklardan bulaş fazla olduğu için bu eşyaların sık sık dezenfekte edilmesini sağlamalıyız. Eğer hastaysak enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması sırasında mendile ya da kolumuzun iç yüzüne doğru öksürük ya da hapşırmak yine bulaşı azaltacaktır. Aynı şekilde havuzlardan da bulaşabildiği için bu virüsler, havuzların yeterli bir miktarda klorlandığından emin olmak gerekir" dedi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR

2022-05-21 11:39:33



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