Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada

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Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde apartmana giren 1'i kadın 2 kişi, dairelerin önünden ayakkabıları çalarak kaçtı. Hırsızlık anları ise binanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 18 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Menekşe Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Binaya gece yarısı giren 1'i kadın 2 kişi, katlardaki dairelerin önüne bırakılan ayakkabıları inceledi. Katlarda dakikalarca vakit geçiren şüpheliler, beğendikleri ayakkabıları alıp, kıyafetlerin içine saklayarak binadan çıktı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sabah evlerinden çıktıklarında ayakkabılarının çalındığını fark eden bina sakinleri, polise başvurdu. Bina ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışmala başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2022-05-21 16:35:08



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