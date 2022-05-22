Ters yöne giren alkollü sürücü kamyonla kafa kafaya çarpıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ters yöne giren alkollü sürücü kamyonla kafa kafaya çarpıştı

İHA

Ters yöne giren alkollü sürücü kamyonla kafa kafaya çarpıştı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde ters yönde seyreden alkollü sürücü, karşı yönde gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, gece yarısı Çorlu Çerkezköy yolu yanyol üzeri Velimeşe OSB Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine ters yönde seyreden Esat Fatih S. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Sedat T. yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Esat Fatih S. olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Esat Fatih S. tedavi altına alındı. Sürücü Esat Fatih S’nin alkollü olduğu öğrenildi.

Kamyon şoförü,"Üzerime geldi, kaçamadım"
Kazayla ilgili konuşan kamyon şoförü Sedat T. ise, “Çerkezköy’e gidiyordum, ters yönden gelen araç birden önüme çıktı. Kaçamadım ve bana çarptı” diye konuştu.
Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ablası tarafından vurulan genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ablası tarafından vurulan genç ağır yaralandı
Tekirdağ’da zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
Çocuk Kulübü ile çocuklar etkinliğe doyacak
YEREL HABERLER Çocuk Kulübü ile çocuklar etkinliğe doyacak
Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada
Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı
Odasından çıkmayınca acı gerçek ortaya çıktı
YEREL HABERLER Odasından çıkmayınca acı gerçek ortaya çıktı
Tekirdağ'da çocuklar arasında 'rota virüsü' salgını
YEREL HABERLER Tekirdağ'da çocuklar arasında 'rota virüsü' salgını
Tekirdağ'da 2 ton kuruyemiş yüklü el forklifti işçinin üzerine devrildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 2 ton kuruyemiş yüklü el forklifti ...
Metruk yangınları mahalle sakinlerini çileden çıkardı: “Yıkın diye söylemekten bıktık”
YEREL HABERLER Metruk yangınları mahalle sakinlerini çileden ...
Trakyalı zabıtalar tek çatı altında toplanıyor
YEREL HABERLER Trakyalı zabıtalar tek çatı altında toplanıyor
Dikkatsizliğin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Dikkatsizliğin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada
210 bin nüfuslu ilçe 2,5 milyon turisti ağırlamaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER 210 bin nüfuslu ilçe 2,5 milyon turisti ağırlamaya ...
Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Tekirdağ konut satışında ilk 10’da
YEREL HABERLER Tekirdağ konut satışında ilk 10’da
Tekirdağlı çiftçiler bilinçlendiriliyor
YEREL HABERLER Tekirdağlı çiftçiler bilinçlendiriliyor
Tekirdağ'da AFAD öğrencileri bilinçlendiriyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da AFAD öğrencileri bilinçlendiriyor
Yerli tohumlar Tekirdağ’da yeşerecek
YEREL HABERLER Yerli tohumlar Tekirdağ’da yeşerecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.