Ters yöne giren alkollü sürücü kamyonla kafa kafaya çarpıştı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde ters yönde seyreden alkollü sürücü, karşı yönde gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece yarısı Çorlu Çerkezköy yolu yanyol üzeri Velimeşe OSB Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine ters yönde seyreden Esat Fatih S. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Sedat T. yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.



Sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Esat Fatih S. olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Esat Fatih S. tedavi altına alındı. Sürücü Esat Fatih S’nin alkollü olduğu öğrenildi.



Kamyon şoförü,"Üzerime geldi, kaçamadım"

Kazayla ilgili konuşan kamyon şoförü Sedat T. ise, “Çerkezköy’e gidiyordum, ters yönden gelen araç birden önüme çıktı. Kaçamadım ve bana çarptı” diye konuştu.

Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

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