Onlarca bisikletçi bağımlılığa karşı sahilde pedal çevirdi, renkli anlar havadan görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Onlarca bisikletçi bağımlılığa karşı sahilde pedal çevirdi, renkli anlar havadan görüntülendi

İHA

Onlarca bisikletçi bağımlılığa karşı sahilde pedal çevirdi, renkli anlar havadan görüntülendi

Tekirdağ’da bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi. Onlarca bisikletçinin renkli anları havadan görüntülendi.
Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde aynı gün düzenlenen turun Tekirdağ ayağı, Yeşilay Tekirdağ Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Bisiklet turuna amatör ve profesyonel sporcular yoğun ilgi gösterirken, onlarca bisikletli iyi ve sağlıklı yaşam için pedal çevirdi. Sahil yürüyüş alanından başlayan bisiklet turu, şehir içinden devam ederek aynı noktada sona erdi. Burada açılan stantta katılımcılara hediyeler verildi. Onlarca bisikletçinin renkli anları havadan da görüntülendi.
Bağımlılıkla mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, “Genel merkezimizin talimatları doğrultusunda Türkiye’de 81 ilde bağımlılıklara dikkat çekmek için pedallayacağız. Bağımlılık dediğimizde aslında çok basit bir kelime gibi geliyor ama tabii ki bunların başında madde bağımlılığı, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, şu anda elimizde gördüğünüz bu telefonlarda dahi dijital bağımlılık gibi birçok bağımlılık var. Aslında bunu şöyle söylemem lazım; telefonum günde onlarca kez çalıyor. İnanın birçok ailede anne, baba arıyorlar. Çocukları bağımlı olmuş, bundan nasıl kurtarabiliriz diye çabalıyorlar. İşte bizler de bağımlılıklar hiç olmasın diye bağımlılıklara dikkat çekmek için çok uzun zamandır Yeşilay olarak varız. Yeşilay ailesi olarak etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz bu etkinlik yaklaşık on yıldır devam ediyor. Ama pandemi dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bu etkinliğe ara verildi. Ama Allah kısmet etti, açık alan etkinliklerimize devam ediyoruz. Bakın burada Yeşilay gönüllüsü bir sürü arkadaşımız var. Sosyal medyadan tanıtımlarımızı yaptık, arkadaşlarımızı çağırdık. Bir teşekkür etmek istiyorum siz değerli basın mensuplarına. Bizler, sizlerle varız. Biz istediğimiz kadar bir şeyler yapmaya çalışalım. Sizler halkı bilinçlendirmek için, halka bunları duyurmak için çalışmazsanız bizim yaptıklarımızı kimse duymaz. Onun için ben sizlere teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bugün bütün bağımlılıklara dikkat çekmek için, bağımlılıklardan uzak durmak için, bağımlılıklardan uzak bir nesil ortaya çıkarmak için iyi ki Yeşilay var diyoruz. Yeşilay hep benimle diyoruz. İnşallah Yeşilay hep olur. İnşallah bağımlılıklardan uzak oluruz” dedi.
Düzenlenen etkinliğe Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi de destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki ...
Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor
YEREL HABERLER Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz ...
Ters yöne giren alkollü sürücü kamyonla kafa kafaya çarpıştı
YEREL HABERLER Ters yöne giren alkollü sürücü kamyonla kafa kafaya ...
Ablası tarafından vurulan genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ablası tarafından vurulan genç ağır yaralandı
Tekirdağ’da zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
Çocuk Kulübü ile çocuklar etkinliğe doyacak
YEREL HABERLER Çocuk Kulübü ile çocuklar etkinliğe doyacak
Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada
Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı
Odasından çıkmayınca acı gerçek ortaya çıktı
YEREL HABERLER Odasından çıkmayınca acı gerçek ortaya çıktı
Tekirdağ'da çocuklar arasında 'rota virüsü' salgını
YEREL HABERLER Tekirdağ'da çocuklar arasında 'rota virüsü' salgını
Tekirdağ'da 2 ton kuruyemiş yüklü el forklifti işçinin üzerine devrildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 2 ton kuruyemiş yüklü el forklifti ...
Metruk yangınları mahalle sakinlerini çileden çıkardı: “Yıkın diye söylemekten bıktık”
YEREL HABERLER Metruk yangınları mahalle sakinlerini çileden ...
Trakyalı zabıtalar tek çatı altında toplanıyor
YEREL HABERLER Trakyalı zabıtalar tek çatı altında toplanıyor
Dikkatsizliğin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Dikkatsizliğin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada
210 bin nüfuslu ilçe 2,5 milyon turisti ağırlamaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER 210 bin nüfuslu ilçe 2,5 milyon turisti ağırlamaya ...
Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Tekirdağ konut satışında ilk 10’da
YEREL HABERLER Tekirdağ konut satışında ilk 10’da
Tekirdağlı çiftçiler bilinçlendiriliyor
YEREL HABERLER Tekirdağlı çiftçiler bilinçlendiriliyor
Tekirdağ'da AFAD öğrencileri bilinçlendiriyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da AFAD öğrencileri bilinçlendiriyor
Yerli tohumlar Tekirdağ’da yeşerecek
YEREL HABERLER Yerli tohumlar Tekirdağ’da yeşerecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.