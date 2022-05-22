Anne, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Sevda K. (25), işitme engelli kızı Ela K.'yi (6), bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 12.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşi Ayhan K.'nin evde bulunmadığı sırada, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sevda K., işitme engelli kızı Ela K.'yi bıçaklayarak öldürdü. Ardından karşı komşusuna giden Sevda K., çocuğunu öldürdüğünü söyleyerek yardım istedi. Eve giden komşuları çocuğu kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ela K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından küçük kızın cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Gözaltına alınan Sevda K.'nin ilk ifadesinde cinnet getirip çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2022-05-22 14:53:39
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