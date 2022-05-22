Anne, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü(2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde işitme engelli kızı Ela K.'yi bıçaklayarak öldüren Sevda K., emniyetteki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Ellerine arkadan kelepçe takılan Sevda K.'nin savcılıktaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2022-05-22 16:41:22



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