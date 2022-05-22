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Tekirdağ'daki Samsunlular bolluk aşında buluştu 20 kazanda 10 ton keşkek pişirildi

İHA

Tekirdağ'daki Samsunlular bolluk aşında buluştu 20 kazanda 10 ton keşkek pişirildi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren hemşehri derneklerinden olan Ergene Samsunlular Derneği tarafından bu yıl 20. Bolluk Aşı Programı gerçekleştirildi. Programda 20 kazanda 10 ton keşkek pişirilerek dağıtıldı. Keşkek ikramı için yüzlerce kişi sıraya girdi.
Ergene Samsunlular Derneği bahçesinde düzenlenen programda bin 150 kilo et ve 1 ton keşkek tüketildi.
Dernek Başkanı Şükrü Kırıkçı yaptığı açıklamada, etkinliğin geleneksel hale geldiğini ifade ederek, “Bu yıl etkinliğimizin 20.’sini düzenliyoruz. Bizim Samsun yöresinde, böyle bahar geldiği zaman, bu program yapılır. Biz de bunu 20 yıldır yaşadığımız bu bölgede sürdürüyor ve geleneksel olarak kutluyoruz. Bu kapsamda kurbanlar kesildi, dualar okundu. 1 tonluk büyük bir dana kestik yetmedi, 150 kilo et daha aldık. 20 kazanda keşkeğimiz pişirildi, bu da 1 tona denk geliyor. Katılım beklentimizin üzerinde oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Etkinliğe katılan yüzlerce kişi ikram edilen keşkek ve etlerden alarak bolluk aşı programına katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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