Bolluk Şenliği'nde 10 ton keşkek dağıtıldı



Mehmet YİRUN / ERGENE(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesinde düzenlenen 'Bolluk ve Keşkek Şenliği'nde yaklaşık 10 ton keşkek dağıtıldı.

Ergene Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Sağlık Mahallesi'nde 'Bolluk ve Keşkek Şenliği' düzenlendi. Etkinliğe, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlik için 20 kazanda yaklaşık 2 ton keşkek hazırlandı. 1 tonluk büyükbaşın kesildiği etkinlikte, 200 kilo pirinçten yapılan pilav, yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldı. 10 ton keşkek ise katılımcılar tarafından 2 saatte tüketildi.

Dernek Başkanı Şükrü Kırıkçı, yörelerinin şenliğini yaşattıklarını belirterek, "Geleneksel hale getirdiğimiz bolluk aşımızın bu yıl 20'ncisini yapıyoruz. Geçen yıla göre bu yıl katılımın daha fazla olması nedeniyle 20 kazanda 10 ton keşkek yaptık. Bizim Samsun yöresinde baharın geldiği zaman bahar şenliği gibi bolluk bereket getirsin diye, Rabbim afetlerden bizi korusun diye yapılan bir dua. Kurbanlar kesiliyor, bir araya gelerek yemekler yeniyor. Biz bunu 20 yıldır yapıyoruz. Vatandaşlarımız, üyelerimiz herkes burada. Ayrı gayrı yok herkes burada ve güzel bir etkinlik" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN

2022-05-22 17:57:25



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