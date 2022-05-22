Anne, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü (3)

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TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde işitme engelli kızı Ela Kaya'yı bıçaklayarak öldüren Sevda Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Kaya, tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2022-05-22 18:35:26



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