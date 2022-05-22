Tekirdağ'da 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde cinnet getirmesi sonucu 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı.



Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak’ta 6 yaşındaki E.K. isimli kızını öldüren Sevda K. polis ekiplerince gözaltına alınıp emniyette sorgulamaya alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Sevda K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay

İddiaya göre cinnet getiren 25 yaşındaki Sevda K., rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı E.K.’yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kendini ihbar eden Sevda K. gözaltına alındı. Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledikten sonra minik kızın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.



“Pişmanım”

Gözaltına alınan Sevda K.’nin ilk ifadesinde pişman olduğunu söyleyerek, “Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım” dediği ortaya çıktı.

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