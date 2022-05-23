Çorlu’da Bahar ve Hıdrellez Şenliği düzenlendi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Şahpaz Mahallesi Muhtarlığınca mahalle merasında bahar ve hıdrellez şenliği düzenlendi. Etkinlikte değişik yarışmalar tertiplendi.

Mahalle merasında kurulan sahnede sanatçıların seslendirdiği şarkılarla eğlenerek stres atan mahalle sakinleri, kurulan mangallarda pişen etlerden yemeyi de ihmal etmedi.

Yapılan etkinlikle ilgili olarak bilgiler veren Şahpaz Mahalle Muhtarı İlker Soydan, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz etkinliğimizi bundan sonra da sürdürerek geleneksel hale getirmek istiyoruz. Mahalle sakinlerimizden olumlu tepkiler ve geri dönüşler aldığımız çok güzel bir etkinlik oldu. Mahallemizden ayrılarak şehir hayatına adapte olan vatandaşlarımızın da bu vesile ile bir günlüğüne de olsa köyüne dönme imkanı sunmuş olduk. Bu arada, muhtarlık olarak yaklaşık 1 ton eti kurduğumuz dev mangallarda pişirerek ikramlarda bulunduk. Katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen etkinliğe mahalle sakinleri ve vatandaşların yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri de ilgi gösterdiler.

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