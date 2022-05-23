Süleymanpaşa'da fotoğraf yarışması

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa’nın farklı özelliklerinin tanıtılması, şehrin potansiyelinin ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi amacıyla, fotoğraf yarışması düzenliyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından fotoğraf yarışması düzenleniyor. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmada dereceye giren eserlere binlerce lira ödül verilecek.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği ve Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği ile işbirliği içinde düzenlenen yarışma, MayısTemmuz ayları boyunca başvuruya açık olacak. 31 Temmuz tarihine kadar dileyen herkes yarışmaya başvuruda bulunabilecek. Yarışmaya katılacak fotoğrafların dijital fotoğraf makinesi ile Süleymanpaşa’da çekilmiş olması, daha önce bir yarışmada ödül almamış olması gibi şartlar bulunuyor.

Yarışmaya katılacak olan eserler, 6 Ağustos tarihinde jüri değerlendirmesine tabi tutularak 8 Ağustos’ta ödül kazanan eserler belirlenecek. Ödül töreni ise 3 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilerek ödüle layık görülen eserler ilan edilecek. İlan edilen tarihlerde değişiklik olması durumunda Süleymanpaşa Belediyesi tarafından duyurulacak.

Binlerce lira ödül verilecek

Yarışmada verilecek olan ödüller de açıklandı. Buna göre birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 2 bin 500 TL ödül verilecek. Ayrıca 3 Mansiyon, 10 Jüri Özel Ödülü ve 30 Sergileme ödülü de yarışmada yer alacak. Mansiyon için 2 bin, Özel Ödül için bin ve sergileme için de 500 TL ödül belirlendi. Ödül ve sergileme kazanamamış ancak Süleymanpaşa Belediyesi tarafından herhangi bir şekilde kullanılacak olan fotoğraflara da 500 TL telif bedeli ödenecek.

Süleymanpaşa’nın Renkleri Fotoğraf Yarışmasını düzenleyen Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şehrin tanıtımına büyük katkı sağlaması beklenen yarışmaya tüm fotoğraf sevdalılarının katılması davetinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.