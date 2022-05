Ahıska Türkleri: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Türklerinin hamisi" DATÜB heyeti, Ukrayna savaşından kurtarılan Ahıska Türklerini ziyaret etti

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekteri Fuat Uçar, Ukrayna’dan alınarak Tekirdağ’a yerleştirilen Ahıska Türkleri’ni ziyaret ederek, “Allah devletimize zeval vermesin. Milletimizi oradan kurtardı, savaşın içerisinden çıkardı. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Türkleri’nin hamisidir” dedi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki eski öğrenci yurduna yerleştirilen 84 Ahıska Türkü’nü ziyaret eden Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekteri Fuat Uçar, DATÜB Türkiye Temsilcisi Dr. İbrahim Agara, DATÜB Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov, DATÜB Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil ve DATÜB Yöneticileri’ne Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş ve İl Göç İdaresi yetkilileri de eşlik etti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekteri Fuat Uçar, Ukrayna’da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin Herson kentinden tahliyesinde sona gelindiğini kaydetti. Herson tahliyesinde çok zorluklar çektiklerini anımsatan Fuat Uçar, “Allah’a şükür şuan yüzde 90 – 95 oranında Herson tahliyesi yapıldı. Hepsi şuanda Elazığ’da. Geçen hafta iki gün oradaydık. Orada konteynır evlerde kalıyorlar. 1200 kişi var şuan orada. Bu çok çetin günlerin bitmesini ümit ediyoruz. Savaşın, bombaların altında kalmaktansa bu aziz milletin öz vatanında olması her zaman önemlidir. Allah devletimize zeval vermesin. Güçlü devletimiz, Ukrayna’nın en sıkıntılı yerlerinden insanlarımızı çıkardı, tahliye etti, Türkiye’ye getirdi. Biz bu tahliye çalışmalarında iki önemli kurumla çalıştık. Bir Dışişleri Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız Göç İdaresi Başkanlığımızla çalıştık. Sizin gelişinize dair yaptığımız listeleri anında Dışişleri Bakanlığımıza veriyoruz. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığımızla paylaşıyoruz. Her gün liste paylaşımı yapıyoruz. Ankara’dan onay alıyoruz. Kim, nerede kalacak? Hemen yerleri hazırlanıyor. Hepsi ciddi bir çalışma işi. Onun için Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin başında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanımız Savaş Ünlü bey, doğrudan 24 saat üzerinden bizim bu çalışmalarımızın içerisinde oldular. Milletimizi oradan kurtardılar, savaşın içerisinden çıkardılar. Allah razı olsun” sözcüklerini kaydetti.

Savaşın durumuna göre ne yapılıp yapılmayacağına karar verileceğini belirten Genel Sekter Fuat Uçar, “İleriye dönük ne yapacağız, plan programımız ne olacak? Bunların hepsi konuşulacak ama henüz erken bazı şeyler için. Orada savaş var. Daha gelmeyen insanlarımız var” diye konuştu.

Bundan sonraki yol haritasına ilişkin her türlü alternatif planların hazırlandığını dile getiren Fuat Uçar, “Devletimiz bizi açıktan bırakmaz. Bizim arkamızda böyle bir devletimiz var. Böyle bir Cumhurbaşkanı varken asla olmaz. Hakikaten bu Cumhurbaşkanı, Ahıska Türkleri’nin hamisi, yani en çok bize destek veren kişi” şeklinde konuştu.

DATÜB Türkiye Temsilcisi Dr. İbrahim Agara ise, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyadaki 600 bine yakın yaşayan Ahıska Türkleri’nin sorunlarını tek yerden öğrenmek istiyorum dedi ve biz Datüb’ü 2017 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurduk” dedi. Agara konuşmasında; “Savaş bittikten sonra biz yine böyle toplantı yapacağız, size soracağız; ne istiyorsunuz? Bizim yetkimiz de gücümüz de yok sizi burada tutabilmek için. Bizim gönlümüz tabii sizin burada kalmanızdan yanadır. Çünkü burası bizim ülkemizdir, biz Türk insanıyız. Soyumuzla da kökümüzle de Türkleriz. Eğer biz Türk isek ve burası da Türkiye Devleti ise; demek ki burası bizim vatanımız. Bakın Ahıska bile bize vatan olmadı. Özbekistan bize vatan olmadı, Ukrayna bize vatan olmadı” ifadelerini kullandı.

DATÜB Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov ve DATÜB Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil de birlik ve beraberlik mesajları verdi.



