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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul ve Tekirdağ’da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

İHA

İstanbul ve Tekirdağ’da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen fuhuş operasyonunda, sosyal medya üzerinden müşteri bulmaya çalışan çete çökertildi. 12’si kadın olmak üzere toplamda 20 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince “Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etme” suçlarıyla ilgili geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Sosyal medya hesapları mercek altına alındı
Çorlu İlçesinde Twitter, Instagram, Facebook isimli sosyal paylaşım siteleri üzerinden müşteri bularak, 18 adreste 9 yabancı (3 Gürcistan, 2 Özbekistan, 2 Türkmenistan, 2 Kırgızistan) 3 Türk Mağdur kadına para karşılığı fuhuş yaptıran gruba yönelik Tekirdağ ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, Ş.Ö, A.K, M.Ö, U.D, G.K, F.S, H.K, F.A. olmak üzere 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı: Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet 7,65 çapında tabanca, 6 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 295 TL, 100 Dolar para, fuhuş amaçlı kullanılan 9 adet cep telefonu, fuhuşta kullanılan cinsel materyaller ele geçirilerek el konuldu.
Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlar işlemleri sonrasında sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı. Fuhuş yapılan evler ile ilgili mühürleme (kapatma) işlemleri başlatılırken, Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli ve 12 kadın adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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