Çukurdaki köpek kepçeyle kurtarıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çukura düşen köpek, kepçeyle kurtarıldı.

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova mahallesinde bulunan alt yapı çukurunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çukura bir köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, köpeği kendi imkanlarıyla kurtarma çalışsa da çukurun derin olması sebebiyle vatandaşlar başarılı olamadı. Daha sonra olay yeri yakınlarında bulunan bir iş makinesi çağrıldı. İş makinesinin kepçesine binen bir vatandaş, çukura indi. Çukurdaki köpeği alan vatandaş, kepçeyle yukarı çekilerek çukurdaki köpeğin kurtarılması sağlanmış oldu.

Kepçe operatörü ve vatandaşlar büyük takdir toplarken, kurtarılan köpek ise doğaya salındı.

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