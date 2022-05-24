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Tekirdağ’da aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

İHA

Tekirdağ’da aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Tekirdağ'da aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi’nin yağışlı havanın etkisi altına gireceğini açıklamasının ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran yağmur, vatandaşlara ve öğrencilere zor anlar yaşattı. Veliler çocuklarının ıslanmaması için okul çıkışında ellerinde şemsiye ile beklerken, bazı veliler şemsiye almayı unutunca ıslanmamak için sığınacak yer aradı. Yağmur suları sebebiyle yollar dereyi andırırken, yoldan geçen araçlardan sıçrayan sular vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışın okul çıkış saatine denk gelmesiyle oluşan öğrenci servisi yoğunluğu sebebiyle trafikte kısa zamanlı aksamalar da yaşandı.
Yağışlı havanın kısa süreli etkili olacağı öğrenilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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