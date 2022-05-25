Tren kazası davasında üst düzey yöneticiler için savcılık yazısı beklenecek  



Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davanın 10'uncu duruşması, mahkemenin üst düzey yöneticilere yönelik soruşturma yapılması için Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı yazıya yanıt gelmemesi nedeniyle ertelendi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın yaşanmasında kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın 10'uncu duruşmasının görülmesine, mahkeme salonuna dönüştürülen Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde başlandı. Duruşma öncesi kazada yaralananlar ve yakınlarını kaybedenler, Bulvar Yolu'nda toplanıp, ellerinde yaşamını yitirenlerin fotoğraflarıyla yürüyerek salon önüne geldi. Açıklama yapan avukat Evren İşler, ailelerle birlikte adalet beklediklerini ve adalet aramaya devam edeceklerini söyledi. Açıklamanın ardından gelenler, polis noktasındaki aramalardan tek tek kontrol edilerek içeri alındı. Duruşmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TİP Milletvekili Ahmet Şık, CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

'ÇORLU İÇİN ADALET BEKLİYORUZ'

Tutuksuz yargılanan sanıkların da hazır bulunduğu duruşmada, kazada eşi Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, "Adaleti bekliyoruz. Talepleri reddediyorsunuz. Savcılığın iddianameyi geciktirmesinin sebebi bize karşı tutumunuzdur. Çorlu için adalet bekliyoruz" dedi. Ölen Serhat Şahin'in babası Hüseyin Şahin ise "4 yıl geçti ama hala sanık koltukları boş. Suçlu olmayana ceza verirken kolay veriyorsunuz, asıl suçlulara ceza vermek için ne bekliyorsunuz" diye konuştu.

Duruşmada, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na üst düzey sorumlularla ilgili soruşturma yapılmasına yönelik mahkemenin yazdığı yazıya, dosyaların Adli Tıp Kurumu'nda olduğu gerekçesiyle cevap gelmediği belirtildi. Bunun üzerine kazada yakınlarını kaybedenlerin aileleri, salonu terk etti. Mahkeme heyeti de duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.

Kazada kızı Bihter Bilgin, kardeşleri Emel Duman, Derya Kurtulmuş ve 6 aylık yeğeni Beren Kurtulmuş'u kaybeden Zeliha Bilgin, duruşma çıkışı kızının kıyafetlerini gösterdi. Sinir krizi geçiren Bilgin, adalet aradıklarını söyledi.

Aileler, daha sonra Çorlu Adalet Sarayı'na giderek, dosyaya bakan savcı ile görüştü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2022-05-25 14:25:50



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