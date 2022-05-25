Tekirdağ’da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Çerkezköy ve Ergene ilçesinde yaşayan C.K. ile S.Ç.'nin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Polis, 2 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. Üzerlerindeki cep telefonlarına el koyulan C.K. ve S.Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-05-25 16:07:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.