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Bir TIR dolusu kaçan göçmenle ilgili Kocaeli Valiliği’nin ardından Tekirdağ Valiliği de açıklama yaptı

İHA

Bir TIR dolusu kaçan göçmenle ilgili Kocaeli Valiliği’nin ardından Tekirdağ Valiliği de açıklama yaptı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen ve sosyal medyada gündem olan bir TIR dolusu kaçak göçmenin araçtan inerek kaçtığı görüntülerle ilgili TIR plakasının 59 olması nedeniyle Tekirdağ Valiliği açıklamada bulundu.

Tekirdağ Valiliği, konuyla ilgili Tekirdağ’ın bir bağlantısı olmadığını ifade ederek; “Bazı basınyayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, 22.05.2022 tarihinde, Kocaeli ilinde Jandarma ekiplerince durdurulan 59 plakalı, kapalı kasa bir araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu şahısların kaçmaya çalıştığı esnada çekilen videosu yayınlanmaya başlanmış ve plaka rakam grubunun ilimize ait olması sebebi ile kamuoyu nezdinde olayın başlangıç veya geçiş noktasının ilimiz olduğu yönünde intiba uyandığı görülmüş, bu sebeple açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. Yaşanan olayın ilimiz ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Adli tahkikat Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Aksi yönde yapılan paylaşım ve haberlerin doğru olmadığı kıymetli hemşehrilerimize saygıyla duyurulur” denildi.

Aynı gün 35 Kaçak göçmen yakalanmış
Öte yandan Kocaeli Valiliği’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada aynı gün içerisinde 35 yabancı uyruklu şahsın yakalandığı bilgisi kaydedildi. Açıklamada; “Olay günü yedi emin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çevrede devam eden detaylı çalışmalar neticesinde 24’ü Afgan, 9’u Pakistan, 1’i İran ve 1’i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış olup işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben sınır dışı edileceklerdir. Organize eden kişi adli makamlarca tutuklanmış olup diğerlerinin de yakalanması için çok yönlü çalışmalar devam etmektedir. Düzensiz göç ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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