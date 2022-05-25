Gaspçılara telefonunu vermedi, öldüresiye dövüldü

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Tekirdağ’da boş arazide gaspçılar tarafından önü kesilen genç adam telefonunu vermediği için öldüresiye dövüldü.



Olay, dün gece saatlerinde Çorlu’nun Havuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, boş arazide yürüyen M.B. (28) isimli kişi, arkasından gelen tanımadığı 34 kişi tarafından durduruldu. Telefonu gasp edilmek istenen M.B. şahıslara karşı koyunca saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla başına darbe alan genç yaralandı. Saldırgan şahıslar da olay yerinden kaçtı. Yaralanan M.B. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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