Tekirdağ´da 138 parça tarihi eser ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ´da 138 parça tarihi eser ele geçirildi

DHA

Tekirdağ´da 138 parça tarihi eser ele geçirildi


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´da, polisin araçta yaptığı aramada, tarihi olduğu değerlendirilen 138 parça eser ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada, Süleymanpaşa ilçesindeki araçta arama yapıldı. Aramada 4'ü metal yüzük, 134'ü bronz sikke olmak üzere tarihi olduğu değerlendirilen toplam 138 eser ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-05-26 11:38:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süleymanpaşa’da saha çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa’da saha çalışmaları sürüyor
Tekirdağ’da 3 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 3 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
56. Kiraz Festivali programı belli oldu
YEREL HABERLER 56. Kiraz Festivali programı belli oldu
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 138 parça ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 138 parça ele ...
Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bine yaklaştı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bine ...
‘Tarımda Lider’ çocuklar
YEREL HABERLER ‘Tarımda Lider’ çocuklar
Fren yerine gaza bastı: Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan 4 kişi burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Fren yerine gaza bastı: Emniyet kemeri sayesinde ...
Gaspçılara telefonunu vermedi, öldüresiye dövüldü
YEREL HABERLER Gaspçılara telefonunu vermedi, öldüresiye dövüldü
Bir TIR dolusu kaçan göçmenle ilgili Kocaeli Valiliği’nin ardından Tekirdağ Valiliği de açıklama yaptı
YEREL HABERLER Bir TIR dolusu kaçan göçmenle ilgili Kocaeli ...
Ehliyet sınavında 4 bin liralık kopya düzeneği
YEREL HABERLER Ehliyet sınavında 4 bin liralık kopya düzeneği
Dünyanın en zehirli türlerinden biri bu seferde Tekirdağ kıyılarında görüldü
YEREL HABERLER Dünyanın en zehirli türlerinden biri bu seferde ...
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 ...
Tekirdağ’da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da sosyal medyadan terör propagandasına 2 ...
2 çocuğun ölümünde Tekirdağ Büyükşehir ve Ergene Belediyeleri asli kusurlu bulundu
YEREL HABERLER 2 çocuğun ölümünde Tekirdağ Büyükşehir ve Ergene ...
Tren kazası davasında üst düzey yöneticiler için savcılık yazısı beklenecek  
YEREL HABERLER Tren kazası davasında üst düzey yöneticiler için ...
Adım Adım İlk Yardım Projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Adım Adım İlk Yardım Projesi tamamlandı
Çorlu’da Kadın Giysileri Dikim Kursu Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Çorlu’da Kadın Giysileri Dikim Kursu Sergisi açıldı
Tekirdağ'da 2 çocuğun derede ölümünde belediyeler 'asli' kusurlu bulundu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 2 çocuğun derede ölümünde belediyeler ...
Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilere kaset kumpasında 2 polis tutuklandı
YEREL HABERLER Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilere kaset ...
CHP’li Deniz Baykal ve MHP’li eski yöneticilere ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin 2 polis tutuklandı
YEREL HABERLER CHP’li Deniz Baykal ve MHP’li eski yöneticilere ait ...
Öğrencilerden kadına karşı şiddetle mücadele programı
YEREL HABERLER Öğrencilerden kadına karşı şiddetle mücadele programı
Tekirdağ’da aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor ...
Çocuklara ‘Gıda Güvenliği Eğitimi’ verildi
YEREL HABERLER Çocuklara ‘Gıda Güvenliği Eğitimi’ verildi
İnşaattan düştü, hastanelik oldu
YEREL HABERLER İnşaattan düştü, hastanelik oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.