Tekirdağ´da 138 parça tarihi eser ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´da, polisin araçta yaptığı aramada, tarihi olduğu değerlendirilen 138 parça eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada, Süleymanpaşa ilçesindeki araçta arama yapıldı. Aramada 4'ü metal yüzük, 134'ü bronz sikke olmak üzere tarihi olduğu değerlendirilen toplam 138 eser ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-05-26 11:38:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.