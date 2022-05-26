Öğrencilere ‘Hayrabolu Tatlısı’ dağıtıldı

Tekirdağ'da kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde üniversite öğrencilerine coğrafi işaretle tecilli ‘Hayrabolu Tatlısı’ dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" ile ilgili Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Üniversite öğrencilerine Hayrabol Tatlısı dağıtıldı. Türkiye’nin 81 ilinden gelen üniversite öğrencileri bu vesile ile Tekirdağ’a özgü olan Hayrabolu Tatlısı ile tanışmış oldu.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı açıklamada, Türk mutfağının lezzetlerini tanıtmaya ve tattırmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Hayrabolu tatlısı coğrafi işaretli bir ürünümüz. Allah nasip ederse biz bu tatlımızı gastronomide dünyaya taşımayı planlıyoruz. Çok önemli geleneksel, damaklara hitap eden bir tatlıdır. Bugün öğrencilerimize tatlımızı ikram ederek onlara tatlıyı tanıttık. Zihin açıklığı olsun, şifa olsun ve başarılarına ufak bir katkı olsun dedik. Aynı zamanda sizin aracılığınız ile bu coğrafi işaretli ürünümüzün farkındalığını oluşturalım dedik" dedi.

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