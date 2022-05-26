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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdem: “Pazar analizi, başarının anahtarı”

İHA

Erdem: “Pazar analizi, başarının anahtarı”

Eğitmen Ümit Erdem tarafından Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine Pazar ve Rekabet Analizi eğitimi verildi. Başarının anahtarlarından birinin de Pazar ve Rekabet Analizi yapmak olduğunu ifade eden Eğitmen Erdem, “Firmalar için Pazar ve Rekabet Analizinin olmazla olmazlar arasında yer almak zorunda” dedi.
Üyelerinin faydasına olabilecek eğitimleri aksatmadan sürdüren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerden gelen istek üzerine Pazar ve Rekabet Analizi eğitimini gerçekleştirdi. Oda Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitimde Eğitmen Ümit Erdem, Pazar Analizi ve Değerlendirme, Müşteri Performans Analizi ve Değerlendirme, Ürün Performans Analizi ve Değerlendirme, Rakip Analizi ve Değerlendirme, Rekabet Analizinde Rakipler Nasıl Belirlenir?, Rakiplerin Belirlenmesi, Rekabet Matrisi, Teknik ÖzelliklerFaydaDeğer Önerisi Tablosu, Rekabet Bilgisi Karşılaştırma Tablosu, Teknik Özellikler Tablosu ve Faydalar Tablosu gibi birçok konuda bilgilerini aktardı.

“Başarı için bu çok gereklidir”
Pazar analizinin önemine değinen Eğitmen Erdem, “Pazar analizi zaman alan bir süreç olabilir, ancak başarı için bu çok gereklidir. Pazar analizi, bir sektördeki bir pazarın detaylı bir değerlendirmesidir. Bu analizle, pazarınızın hacim ve değerini, potansiyel müşteri segmentlerini, satın alma modellerini, rekabet ve diğer önemli faktörler gibi dinamiklerini inceleyeceğiz. Potansiyel müşterilerinizi ve pazar koşullarınızı gerçekten iyi anlarsanız, uygun bir ürün veya hizmet geliştirme şansınızı görebilirisiniz. Ayrıca, pazar analizi sizi rakiplerinizden tam olarak neyin farklı kıldığı konusunda net bilgi sahibi olmanızı sağlar ve bu da kalabalık pazarda öne çıkma şansınızı kolaylıkla arttırabilir. Kısacası ister yeni girişim başlatıyor olun, ister yeni bir ürün tanıtın veya küçük işletmenizi büyütün işin en başında pazar analizini mutlaka yapın” dedi.

“Stratejik hamlelerin önünü açar”
Pazar Analizinin ardından Rekabet Analizi ile ilgili bilgiler veren ve katılımcılara konunun ayrıntılarını anlatan Erdem, “Rekabet Analizi, stratejik araştırma biçimi olarak tanımlanabilir. Ticari açıdan rekabet hâlinde olduğunuz diğer şirketlerin faaliyetlerini, stratejilerini ve bunlara bağlı olarak güçlü ve zayıf yönlerini belirleme amacı taşır. Elde ettiğiniz veriler, kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi daha kolay saptamanızı sağlar. Böylelikle alacağınız kararlar ve yapacağınız stratejik hamlelerin, daha isabetli olmasının önünü açar. Günümüzde her geçen daha da fazla önem kazanan eticaret faaliyetleri açısından da rekabet analizi büyük önem taşır. Zira internetten yapılan satış sayılarındaki gözle görünür artış, birçok şirketin bu alana yönelmesine neden olmakta ve bu da kaçınılmaz olarak rekabet düzeyini artırmaktadır. Dolayısıyla eticarette rakip analizi yapmak, bu alanda çalışmayı düşünen ya da hâlihazırda çalışan her işletme için mutlaka atılması gereken bir adım hâline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.
İki konu arasındaki farkları da anlatan Erdem, “Bu noktada rakip ve rekabet analizi kavramlarının birbirlerinden az da olsa farklı içeriklere sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Rakip analizi temelde, sadece sizinle aynı pazarda bulunan firmaların durumlarını belirlemeye yönelik bir çalışmadır. Rekabet analizi ise buna ek olarak sizin, bu firmalarla rekabete girme gücünüzü de ölçmeyi hedefler. Yani rekabet analizinin rakip analizini de içine alan, daha detaylı ve daha net bir yol haritası belirleme olanağı veren bir çalışma şekli olduğunu söylenebilir. Hatta rakip analizi, pek kimi kaynaklarda rekabet analizinin bir alt türü olarak değerlendirilir.” dedi. Birçok başlık altında üyeleri bilgilendiren Erdem, sunumun sonunda katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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