Çaldıkları motosikletlerle yakalandılar

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Tekirdağ’da iki motosiklet hırsızı, polis ekipleri tarafından çaldıkları motosikletlerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede plakasız olarak dolaşan 2 motosikletin peşine düştü. Ayaspaşa Mahallesi üzerinde seyreden motosikletliler ayrı zamanlarda durduruldu. Yapılan incelmede motosikletlerin çalıntı olduğu ortaya çıkarken, motosikletlerin sürücüleri E.D. ve C.İ. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çalıntı olduğu ortaya çıkan motosikletler sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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