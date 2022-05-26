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Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva: “Ülkemiz her türlü sorunun üstesinden gelebilecek güce ve potansiyele sahiptir”

İHA

Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva: “Ülkemiz her türlü sorunun üstesinden gelebilecek güce ve potansiyele sahiptir”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Türk iş dünyası ve sanayicisinin kararlılığına vurgu yaparak, “Ülkemiz her türlü sorunun üstesinden gelebilecek güce ve potansiyele sahiptir” dedi.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Merhaba değerli üyelerimiz, gazetemizin 12. sayısında yine sizlerle beraber olmanın sevincini yaşıyoruz. Bir başka sevincimiz de bu sene çok şükür yüz yüze ziyaretlerin yapılabildiği bir bayram yaşadık. Ne var ki salgının sebebiyle hepimizi derinden etkileyen küresel ekonomik daralmalara çözüm ararken, bir de UkraynaRusya savaşının ekonomik yansımaları, bayramdan sonra hepimizi ve herkesi tedirgin edecek belirsizliklere doğru sürüklenmekte. Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen en büyük umudumuz istikrarlı ve güçlü bir devlet yapımızın oluşu, kurumsallaşmış organize sanayi bölgelerimizin dinamizmi; başarılı iş insanlarımız ve kurumsal firmalarımızın varlığı, ülkemizin yetkin beyaz ve mavi yakalı kadrolara sahip olması. Nitekim Odamızda bu anlamda, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan’ın katılımıyla gerçekleşen İş Dünyası ve STK buluşmalarında bu konu gündeme geldi. Programda söz alan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Gürcan’ın şu ifadelerini siz değerli üyelerimizle paylaşmak istiyorum; Türkiye 2020 yılında yüzde 1.8’lik büyürken, 2021 yılında da yüzde 11’lik bir büyüme gerçekleştirdi. G20 ülkeleri içinde de yüzde 11’lik büyümeyle Türkiye, 2020 yılında en önde büyüyen ülkelerden birisi oldu. Bu büyümede, ülkemiz sanayicisinin ve elbetteki elini taşın altına koyan bölgelerden biri olarak Trakyalı iş insanımızın payı takdire şayandır. Bu gayreti, Arçelik ve BSH firmalarının Odamız üyelerinin de bulunduğu tedarikçi firmalar ile bir araya geldiği toplantıda takdir eden Tekirdağ Valimiz Sayın Aziz Yıldırım da: 'Ürünlerimizi ne kadar çok kendi sanayicimiz tarafından üretebilirsek dışarıya bağımlılığımız o derece de azalacaktır. ‘Bu marka, Türk markası ve siz buna güvenebilirsiniz’ dedirteceğiz' ifadelerini kullandı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında düzenlenen TOBB 78. Genel Kurulu Toplantısı'nda da bu hedef, bütün odalarımızın ve ülkemizdeki iş dünyasının kıymetli temsilcilerinin ortak dilek ve temennisi olarak dile getirildi. Değerli üyelerimiz,
Kim ne derse desin, ülkemizin ve iş dünyamızın nice krizlerin üstesinden gelerek ve krizleri fırsata çevirerek birçok süreçten daha da güçlenerek çıktığını biliyoruz. İçte ve dışta gelişen bütün şartlar ve oluşan fırsatlar bizleri çeliğe su vermiş gibi daha güçlendirmeye, daha kurumsallaşmaya, global değişim ve dönüşümü yakalayıp tüm dünyada söz sahibi olmaya yönlendirmektedir. İnanıyoruz ki 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Varsın farklı düşünenler olsun. Dünyanın yeniden şekillendirilmek istendiği dengelerin yer değiştirmeye başladığı, jeopolitik olarak ülkemizin öneminin bir kez daha tüm dünya tarafından anlaşıldığı bir süreçte cesur, güçlü, iradeli omuzlarda ülkemiz her türlü sorunun üstesinden gelebilecek potansiyele sahiptir. Bu anlamda bir kez daha dikkat çekmek istediğim husus, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının değerli üyelerinin bu süreçte kendisini sürekli yenilemesi geliştirmesi, bölgemizde organize edilen “Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı”, "Edirne Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı” gibi fuarları takip etmeleri; eğitim ve seminerlerimize katılmaları en büyük arzumuzdur. Biz de bu anlamda üyelerimize gereken hizmeti vermeye her şartta devam ediyoruz, edeceğiz. “Görev Verme ve Delegasyon” eğitimi, “Modern Pazarlama’nın Yöntemleri”, “Performans Değerlendirme” eğitimi gibi eğitimlerimize katılım sağlayan üyelerimize bir kez daha tebrik ve takdirlerimizi sunuyoruz. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman olduğu gibi üyelerimizin hem ülke çapında hem dünyaya küresel hedefinde kendini ve çalışanlarını her alanda yenilemesi ve geliştirmesi için yeni imkânlar ve fırsatlar oluşturma hedefimizi sizlerden aldığımız güçle sürdürüyoruz. Her daim sizlerin yanında ve hizmetindeyiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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