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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

İHA

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’da kavşakta dönüş yapan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yeniköy mevkii Kapaklı ilçesi yolu üzerinde kavşaktan dönüş yapan 59 JB 544 plakalı kum yüklü kamyona aynı kavşaktan dönüş yapmak isteyen Mehmet Y. idaresindeki 59 JE 878 plakalı otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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