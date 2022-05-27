Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

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Tekirdağ’da kavşakta dönüş yapan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yeniköy mevkii Kapaklı ilçesi yolu üzerinde kavşaktan dönüş yapan 59 JB 544 plakalı kum yüklü kamyona aynı kavşaktan dönüş yapmak isteyen Mehmet Y. idaresindeki 59 JE 878 plakalı otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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