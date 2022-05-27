Spor Lisesi öğrencilerinden ‘Renklerin Dansı’ sergisi

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eğitimöğretim veren kurumlar arasında yer alan lise öğrencilerinin eserlerinden oluşan Renklerin Dansı Resim Sergisi Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı’nın da katıldığı törenle açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Buket Öztoprak ve 40 öğrencinin 57 çalışmasının yer aldığı Renklerin Dansı Resim Sergisi Çorlu’da yer alan bir alışveriş merkezinde açıldı. Açılışı Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı gerçekleştirdi.

3 gün boyunca ziyaret edilebilecek olan resim sergisinin açılışına Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

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