Meslek Lisesi öğrencileri fabrikaları yerinde inceliyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde lise öğrencileri, gelecekte görev yapacakları fabrikaları eğitimleri çerçevesinde ziyaret ederek inceleme imkânı elde ediyor.

Ergene Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi 11. sınıf öğrencileri, bölgede faaliyet gösteren Vatan Kablo Fabrikası'na ziyarette bulunarak, gelecekte yerine getirecekleri meslekler hakkında firma yetkililerinden bilgi aldılar. Öğretmenleri ve firma yetkilileri nezaretinde fabrikanın üretim bölümlerini de gezen öğrenciler, kablo üretim faaliyetlerini de detaylı bir şekilde gözlemleme imkânı buldular.

Öğrencilere ziyaretleri sırasında refakat eden öğretmenler öğrencilerin meslek seçimi ve kariyer planlamaları adına fabrika ziyaretlerinin önemini vurgulayarak programların devam edeceğini kaydettiler.

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