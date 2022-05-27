TESKİ Genel Kurulu’nda "tefeci" tartışması

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Kurul toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP’li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ın Devlet Su İşleri (DSİ) için 'Tefecilik yapıyor' sözlerine tepki gösteren AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel salonu terk etti.

TESKİ Olağan Genel Kurul toplantısı gergin anlara sahne oldu. Genel kurulda söz alan CHP’li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, DSİ tarafından yapılan tesislere borç ödemeleriyle ilgili olarak, “Altı ay evvel 300 milyon olan borç, bugün 600 milyon olmuş. Devlet Su İşleri Tekirdağ’da yaşayan vatandaşların başına tefeci gibi çökmüş durumda. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ bundan bir an önce kurtulmak zorundadır” dedi.

Akay'ın sözlerine tepki gösteren AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Devletin bir kurumuna tefeci diyen bir zihniyeti kınıyorum. Eğer tefecilik diyorsan ağa babasını TESKİ yapıyor. Önce bir hesaplara bakacaksın. TESKİ Genel Müdürü’nün verdiği tabloda kamu kurumlarına verilen borç 112 milyon bir tanesi, diğeri 310 milyon. Sen önce elindeki kitabı bir oku, nerede 600 milyon? JAIKA kredisini alan yine CHP’liler. JAIKA kredisini alan AK Partili belediye mi? Yine CHP’li belediyeler. Böyle bir şey var mı ya?” diyerek salonu terk etti.

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