Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, polisin internet üzerinden yasa dışı bahis oynayan şüphelilere yönelik operasyonunda, 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynayanlara yönelik çalışma yaptı. İl genelinde şüpheliler belirlenip, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-05-27 13:12:35



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