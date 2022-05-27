Kumbağ meydan projesinde son adımlar

Tekirdağ’ın turizm noktalarından biri olan Kumbağ Mahallesi’nde yürütülen meydan projesinde son adımlar atılıyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılacak olan Kumbağ Meydanı projesinde sona yaklaşıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa’nın turizm potansiyeli en yüksek yerleşimi olan Kumbağ Mahallesi’nde meydan düzenlemesi, yol ve yaya kaldırımı yenileme çalışmaları ile asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte kaldığı yerden devam eden cadde ve sokaklardaki yol yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı ve Eski Kumbağ Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ile birlikte Kumbağ Mahallesi’ndeki çalışmalara nezaret eden Başkan Yüksel, yürütülen çalışmaları denetleyerek, mahalle sakinleri ile sohbet etti ve yapılacak yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.



Yüksel: “Yaz mevsimine yetiştireceğiz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Kumbağ Mahallemizde hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürdüğümüz yeni meydan düzenlemesi projemizi yerinde inceledik. Hızla devam eden yenileme ve düzenleme çalışmalarına ilişkin, projemizin detaylarını ve yapılması gerekenleri planladık. Bu projemizi yaza yetiştirmek için çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Şimdiden mahalle sakinlerimize ve yaz sezonu boyunca misafir edeceğimiz vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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