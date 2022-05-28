Çorlu'da hırsızlık şüphelilerine operasyonda 16 kişi tutuklandı



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık ile 1 minibüsün çalınması olaylarına karışan 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 16´sı tutuklandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede, son 1 ayda yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmada 260 güvenlik kamerasından 2 bin 600 saatlik görüntü izledi. Ekipler, iş yerleri ve evlerden hırsızlık ile 1 minibüsün çalınması gibi 33 ayrı hızlık olayının şüphelisini belirledi. 33 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerdeki yapılan aramalarda ruhsatsız 18 tabanca, 3 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-05-28 16:01:10



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