Çorlu’da trafik kazası: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kaza yapan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paket sipariş çalışanı S.Y. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Motosikletten düşmesi sonucu yaralanan S.Y. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle tıkanan trafiği açtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.