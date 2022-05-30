Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 5 yaralı

Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün su kanalına devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Dereağzı Mahallesi, Esentepe mevkisinde meydana geldi. Yokuş aşağı giden ve fabrika işçilerini taşıyan Yılmaz A., idaresindeki 59 S 3050 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına devrildi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Emrah G., Ali T., Müjdat Y., Ender Ç., Kaan B., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR
2022-05-30 11:32:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.