Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı    

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelilere operasyonda, 8'i kadın 12 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı belirlenen 2 otele yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 7 Özbekistan, 1 Fas uyruklu 8 kadın ile fuhuş yaptıran 4 şüpheli yakalandı. 7 müşterinin de yakalandığı operasyonda, kadınlarla birlikte olanların kayıt yaptırmadığı otelin işletmecilerine toplam 27 bin lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı. Fuhuş yaptırdığı belirtilen 4 şüpheliyle ilgili soruşturma ise sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-05-30 17:46:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.