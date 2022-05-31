Tekirdağ’da 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde trafiğin yavaşladığı noktada, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne İstanbul yolu üzeri Marmaracık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulaş’tan Çorlu istikametine seyreden aynı yöndeki 4 araç, trafiğin yavaşladığı noktada birbirine girdi.

Kazada hafif yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yol, Çorlu yönüne bir süre tıkanırken, kaza yapan araçların kaldırılması sonrası trafik normal seyrine döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.