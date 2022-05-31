Bilgi Evi öğrencileri yılsonu etkinliğinde buluştu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere destek olmak üzere açtığı ve profesyonel eğitimcilerle donattığı Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi Evi, sınav öncesi motivasyonu arttırmak üzere yılsonu etkinliği düzenledi.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bilgi Evi, LGS ve YGS’ye (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) hazırlanan öğrencilere alanında uzman eğitmenler eşliğinde etüt, ders takviyesi, denem sınavı vb. destek veriyor.



Sınav öncesi stres attılar

11.00 18.00 saatleri arasında gerçekleşen yılsonu etkinliği yaklaşık 100 öğrenciyi ağırladı. Serbest oyunlar, halat çekme, çuval yarışı, dans etkinlikleri, müzik yayını ile renklenen organizasyonda öğrenciler yaklaşan sınav öncesi adeta stres attılar. Etkinlikte öğrencilere ayrıca patlamış mısır, pamuk şeker ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Başkan Yardımcısı Sabri Çınar’ın da katıldığı etkinlikte Başkan Yüksel sınav öncesi öğrencilere tavsiyelerde bulunup başarılar diledi. Gelecek yıl daha büyük bir alanda daha geniş içeriklı bir eğitim verileceğinin müjdesini de veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, öğrenciler tarafından uzun süre alkışlandı.



“Gençlerimize hedeflerinde başarılar diliyorum”

Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Yüksel, konuyla ilgili açıklamasında, “Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi Evimizde düzenlenen yılsonu etkinliğine katıldık. Geride bırakmaya hazırlandığımız 20212022 eğitimöğretim yılı boyunca, lise ve üniversiteye hazırlanan gençlerimizin eğitim aldığı merkezimizde, Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Sabri Çınar ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyarette kardeşlerimizle sohbet ederek, hedeflerinde başarılar diledik” ifadelerine yer verdi.

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