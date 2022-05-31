Üzerine ahşap palet devrilen işçi yaralandı

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde forkliftin üzerinden devrilen ahşap paletlerin altında kalan işçi yaralandı.

Olay, Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir kereste fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, forkliftin üzerine yüklenen ahşap paletler, çalıştığı esnada O.A. isimli işçinin üzerine devrildi.

Yaralanan işçi O.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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