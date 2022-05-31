Tekirdağlı öğrencilerden yıl sonu resim sergisi

Malkara Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yıl sonu resim sergisi açıldı.

20212022 eğitim ve öğretim yılında 9. ve 10. sınıf öğrencileri yıl boyunca yapmış oldukları ebru, kara kalem desenler, perspektif çizimleri, Anadolu motifleri ve tual üzerine akrilik boya çalışmaları yaptılar. Öğrencilerin yaptıkları bu çalışmaları Okul Müdürü Ergün Aydoğan ve Resim Öğretmeni Bülent Yüksel tarafından öğrencileri onurlandırmak amacıyla açmış olduğu resim sergisinde öğrenciler yeteneklerini sergilediler.

Resim sergisi, vatandaşlara ve diğer okulda öğrenim gören öğrencilere hafta sonuna kadar açık olacak.

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