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Kazada ölen Cafer öğretmenin projesini tamamlayıp, sergilediler

DHA

Kazada ölen Cafer öğretmenin projesini tamamlayıp, sergilediler


Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA) -  TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Şehit Erdem Uçar İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, trafik kazasında hayatını kaybeden bilişim ve teknoloji öğretmeni Cafer İzmirli'nin (30) uzaktan sensörle açılıp kapanan ve teması aza indiren çöp kovası projesini tamamlayarak, TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergiledi. 
Memleketi Afyonkarahisar'a gitmek için yola çıkan Şehit Erdem Uçar İmam Hatip Ortaokulu bilişim ve teknoloji öğretmeni Cafer İzmirli'nin bindiği otobüs, 23 Ocak'ta İstanbul Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkisinde şarampole devrildi. Kazada öğretmen Cafer İzmirli hayatını kaybetti. Kaza sonrası Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın ortak düzenlediği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, İzmirli'nin ders verdiği Şehit Erdem Uçar İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlendi. Fuarda Cafer İzmirli'nin pandemi nedeniyle geliştirdiği proje de görücüye çıktı. İzmirli'nin uzaktan sensörle açılıp kapanan ve teması aza indiren çöp kovası projesi, öğretmen arkadaşları Gül Orhan, Murat Özel ile öğrencileri Dilara Aydil ve Emirhan Yılmaz'ın katkılarıyla tamamlanarak sergilendi.
Projeyi inceleyen Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, "Rahmetli öğretmenimizin projesiydi. Kendisi rahmetli olunca öğretmenlerimiz tamamlamış. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, mekanı cennet olsun. Öğrencileri de onun yolunda devam edecek" dedi.
'ONUN ANISINA PROJEYİ TAMAMLADIK'
Projeyi öğrencilerle birlikte tamamlayan Gül Orhan da "Yapmış olduğu proje pandemi sürecindeydi. Projeyle birlikte herhangi bir temasta bulunmadan insanlar, çöp kovasını rahatlıkla kullanabilecekti. Cafer hocamız bunu tasarladı. Biz de onun anısına projeyi tamamladık" diye konuştu.
Öğretmen Murat Özel ise "Pandemi döneminde Cafer öğretmenimiz hijyenin öneminden bahsediyordu. Bunun için ne yapmamız gerektiği üzerinde çalışmalar yaptı. Temas etmeden çöp kutusunun kapağının açılmasının yolunu bulduk. Hem bulaşın önüne geçilmesi hem de daha uzun süre çöp kovalarını kullanabiliriz diye düşündü. Projesini hazırlamıştı, yarıda kalan projeye danışmanlık ve rehberlik yaptık. Böyle bir projeyi hayata geçirdik. Öğretmen arkadaşımızı rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. Öğrenciler Dilara Aydil ile Emirhan Yılmaz da projeyi tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2022-05-31 15:47:45

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