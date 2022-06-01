Polisten kaçan kişiler göçmen çıktı Yakalanan 5 kaçak göçmen emniyete götürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde adalet sarayı yakınlarında durumundan şüphelenilen 5 kişi, polis ekiplerince durdurulmak istenince kaçtı. Kısa sürede yakalanan 5 kişinin kaçak göçmen olduğu anlaşıldı.

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde adalet sarayı yakınlarında meydana geldi. Durumundan şüphelenilen 5 kişi, polis ekiplerince durdurulmak istendi. Bunun üzerine şahıslar kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan 5 kişiyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahısların Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afganistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu anlaşıldı.

Yakalanan 5 kaçak göçmen emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.