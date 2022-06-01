Gündüz Yaşlı Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde etkinlik sayısı her geçen gün artıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Altınova Gündüz Yaşlı Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde düzenlenen

etkinliklerin sayısı her geçen artıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren merkezde, tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde spor etkinliği yapılırken, katılımcıların güne zinde başlamaları sağlanıyor. Spor çalışmasının ardından klinik psikolog eşliğinde nefes terapisi ile günün stresinden uzak bir gün geçirilmesi hedeflenirken, her geçen gün yapılan etkinliklerin de sayısı artıyor.

Spor ve nefes terapisinin yanı sıra yeni etkinliklerle de büyüklerin ilgi odağı olan Altınova Gündüz Yaşlı Yaşam ve Aktivite Merkezi, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı çerçevesinde beden perküsyonu projesinin de startını verdi. Müzik öğretmenleri tarafından yürütülen "Benim Bedenim Benim Ritmim" isimli beden perküsyonu projesine de ilgi yoğun olurken, müziğin ritmi ile beyin jimnastiği yapılıyor.

Beden perküsyonu, ellerin ve ayakların bedenle birlikte vurmalı bir enstrüman olarak kullanıldığı bir çalışmadır.

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