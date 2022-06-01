Kaymakamlıktan 'Çocuk kaçıran çete' söylentileriyle ilgili açıklama

Tekirdağ’da Kapaklı Kaymakamlığı tarafından, son günlerde çocukların kaçırıldığına dair sosyal medya gruplarında yayılan asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar edilmemesi yönünde açıklamada bulunuldu.

Kısa süre önce sosyal medyada, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi başta olmak üzere Çerkezköy, Saray ve civar ilçelerde çocukların kaçırıldığına dair asılsız haberler yayıldı. Sosyal medya sayfalarında ve gruplarında paylaşılan, “Dikkat dikkat. Kapaklı, Çerkezköy, Saray, Vize, Çorlu, Tekirdağ, Trakya bölgesinde duyurulur. Bu şahıslar çocuk kaçırıyorlar böbreklerini alıp sarıyorlar. Allah rızası için çocuklarınıza sahip çıkın. Kimsenin ciğeri yanmasın. Hiçbir anne üzülmesin. Dün her yerde anons yapıldı. Farklı konumlarda bulunuyorlar bilginize herkes paylaşsın” yazılarının asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.



“İtibar etmesinler”

Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, sosyal medyadaki asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar edilmemesi yönünde açıklamada bulundu. Sağır, “Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan çocuk kaçırılma olaylarına ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Veliler arasında yayılan ve tamamen hayal ürünü olan çocuk kaçırma olayları gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

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