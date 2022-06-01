Havaların ısındı, Tekirdağ’da asfalt sezonu başladı

Tekirdağ’da havaların ısınmasıyla kolları sıvayan Süleymanpaşa Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ‘1 milyon kilometre yol’ hedefiyle yola çıkan Süleymanpaşa Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle asfalt sezonunu başlattı.

Çalışmalara hızlı bir şekilde başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karlık Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri asfaltlama faaliyetlerini kısa sürede tamamlayarak yolu yeniden trafiğe açtı.

Şehir içi trafiğin rahatlatılması anlamında önemli bir alternatif güzergâh olan Karlık Caddesi’nde geçtiğimiz yıldan bu yana süren yol genişletme çalışmaları önemli ölçüde bitti. Caddenin en dar noktası olarak kalan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki alan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki mezarlığın sınırlarının geri çekilmesinin ardından yine Süleymanpaşa Belediyesine bağlı ekipler tarafından tamamlanacak. Yol sınırındaki kabristanların taşınması çalışmalarının sürdürüldüğü, çalışmaların ardından yol çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

Karlık Caddesi üzerinde yürütülen asfaltlama çalışmalarını yakından takip eden ve yerinde değerlendiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizin trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltan alternatif güzergâhlarımızdan Karlık Caddesi üzerinde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledik. Önümüzdeki aylarda Büyükşehir Belediyesinin, mezarlık sınır duvarlarını geri çekmesiyle birlikte genişleyecek yol sayesinde, İnşallah trafik sorunu yaşamayacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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