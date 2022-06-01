Muratlı'da "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" etkinliği

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ‘Hayat Boyu Öğrenme Şenliği’ programı düzenlendi.

Muratlı Milli Eğitim Müdürlüğünce tertiplenen program, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterileri yapıldı. Muratlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hamdi Bozdemir, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre 17 Haziran tarihleri arasında Hayat Boyu Öğrenme Şenliği'ni kutlandığını hatırlattı. Bozdemir, "Ülkemizde bulunan 998 adet Halk Eğitimi Merkezi’nde bu hafta boyunca şenlikler düzenlenecektir. Bu şenliklerde, Hayat Boyu Öğrenme kurumlarından bir tanesi olan Halk Eğitimi Merkezleri’nin yıl içerisinde yaptığı çalışmalara ait örnekler sergilenecektir. Ayrıca, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sıfır atık ve geri dönüşüm yılı ilan edildiğinden, okullarımıza da sıfır atık ve geri dönüşüm kursları açtık. Bu nedenle de ilçe sergisini düzenlerken, okulların tamamını katarak, okullarımızın yapTIkları çalışmalara da yer vermek istedik. Biraz sonra açılışını yapacağımız sergide okul stantlarındaki tüm çalışmalar, öğrencilerimizin kendileri tarafından el emeği göz nuru olarak yapılmıştır. Bu nedenle, bu çalışmaları gezerken öğrencilerimiz tarafından yapıldığının bilinmesini isterim” dedi.

Okuma yazma kurslarını geçerek okuma yazma öğrenen vatandaşlara sertifikaları Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol tarafından takdim edildi. Talatpaşa İlkokulu’nun ‘Geri Dönüşüm Defilesi’ ise renkli görüntüler oluşturdu ardından Talatpaşa Ortaokulu korosu sahne aldı.

Ardından serginin açılışı gerçekleştirilirken, Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol, “Sergimiz çocuklarımızın marifetidir, marifet iltifata tabidir. Gezelim, görelim, önerilerimiz varsa önerilerde bulunalım. Çocuklarımızın yanlarında olduğumuzu onlara hissettirelim. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ya Allah, Bismillah” ifadelerini kullandı.

Protokol üyelerince stantlar gezilerek bilgi alındı.

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