Yük asansörüne sıkışan 19 yaşındaki işçinin feci ölümü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir anda harekete geçen yük asansörü ile duvar arasında sıkışan 19 yaşındaki yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan Çoru Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir deri ve kumaş atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, yük indirme esnasında bir anda çalışarak hareketlenen yük asansörü, 19 yaşındaki yabancı uyruklu işçiyi duvara sıkıştırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu gencin hayatını kaybettiği belirledi. Savcı ve kriminal ekibinin yaptığı incelemelerin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan işçinin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.