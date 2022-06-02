Bıçaklayıp, başında sela okudu (2)

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TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tartıştığı Ercan Öztürk'ü bıçaklayarak öldüren Metin Kurtses (35), emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi. Kurtses, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın detayları ortaya çıkarken, Metin Kurtses ile tartıştığı kişiler arasında bir süre önce de tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Kurtses'in, ifadesinde, olay sırasında alkollü olduğunu belirterek, evinin karşısında alkol alanları uyarmak istediğini ve olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Ercan Öztürk'ün olay sırasında yanında bulunanlar ise Metin Kurtses'in, yanlarına gelerek Öztürk'e saldırıp, bıçağı göğsüne saplayarak çıkardıktan sonra sela okuyup, tekbir getirerek olay yerinden kaçtığını anlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2022-06-02 17:20:59



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