Yol ortasında poşet dolu para buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yol ortasında poşet dolu para buldu

İHA

Yol ortasında poşet dolu para buldu

Tekirdağ Çorlu’da duyarlı vatandaş, yol ortasında bulduğu poşet içinde 6 bin 500 lira parayı sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.
Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi üzerinde bisikletle ve yaya olarak gezintiye çıkan kapıcı Şükrü Uzun ve Tuncay Doğan isimli iki arkadaş, yol ortasında 6 bin 500 lira banknot para buldu. Duyarlılık örneği gösteren kapıcı iki arkadaş, parayı sayıp sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

"Kim olsa aynısını yapmalı"
‘İnsanlık ölmemiş’ dedirten iki arkadaş, “Yolda gezintiye çıktığımız esnada poşet içinde para bulduk. Kapıcı arkadaşlar olarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Kim olsa aynısını yapması gerekir. Parayı düşüren vatandaşımızın belki bu paraya ihtiyacı vardı. İnşallah bir nebze olsun faydamız olmuştur” şeklinde konuştular.
Sabahattin Ergin Polis Merkezi ekiplerince teslim alınan para sahibine verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Uzmanı Yalçındağ, STA ve TTA’ların önemini anlattı “Güney Akdeniz ülkelerine 2021 yılında 24,4 milyar dolar tutarında ihracat”
YEREL HABERLER Ticaret Uzmanı Yalçındağ, STA ve TTA’ların önemini ...
Bıçaklayıp, başında sela okudu (2)
YEREL HABERLER Bıçaklayıp, başında sela okudu (2)
CHP'li Öztrak: Milletimiz, bir an önce sandık gelsin istiyor
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak: Milletimiz, bir an önce sandık gelsin ...
Yük asansörüne sıkışan 19 yaşındaki işçinin feci ölümü
YEREL HABERLER Yük asansörüne sıkışan 19 yaşındaki işçinin feci ...
Kaçakçılara geçit yok
YEREL HABERLER Kaçakçılara geçit yok
Marmara denizi kendini temizliyor: Kıyılar yosunla kaplanıyor
YEREL HABERLER Marmara denizi kendini temizliyor: Kıyılar yosunla ...
Çorlu’da hayrete düşüren kaza: Çarptığı direği yerinden çıkardı, aracını üzerinden kurtarıp kaçtı
YEREL HABERLER Çorlu’da hayrete düşüren kaza: Çarptığı direği ...
Trakya’da Nisan ayında 302 milyon dolar ithalat, 310 milyon dolar ihracat gerçekleşti
YEREL HABERLER Trakya’da Nisan ayında 302 milyon dolar ithalat, 310 ...
Yol kenarında oturan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Yol kenarında oturan adamı göğsünden bıçaklayarak ...
Tekirdağ’da 7 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 7 kaçak göçmen yakalandı
Bıçaklayıp, başında sela okudu
YEREL HABERLER Bıçaklayıp, başında sela okudu
Prof. Dr. Orta: Türkiye, meteorolojik ve zirai kuraklık yaşıyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Orta: Türkiye, meteorolojik ve zirai ...
Muratlı'da "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" etkinliği
YEREL HABERLER Muratlı'da "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" etkinliği
Kırsal kalkınmada hibe desteği
YEREL HABERLER Kırsal kalkınmada hibe desteği
Yeşilay, sigarayı bırakmaya davet ediyor
YEREL HABERLER Yeşilay, sigarayı bırakmaya davet ediyor
Havaların ısındı, Tekirdağ’da asfalt sezonu başladı
YEREL HABERLER Havaların ısındı, Tekirdağ’da asfalt sezonu başladı
Tekirdağ'da çocuk kaçırma paylaşımları için 'gerçek dışı' açıklaması
YEREL HABERLER Tekirdağ'da çocuk kaçırma paylaşımları için 'gerçek ...
Tekirdağ ve Edirne'de suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ ve Edirne'de suç örgütüne operasyon: 8 ...
Kaymakamlıktan 'Çocuk kaçıran çete' söylentileriyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Kaymakamlıktan 'Çocuk kaçıran çete' söylentileriyle ...
Gündüz Yaşlı Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde etkinlik sayısı her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER Gündüz Yaşlı Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde etkinlik ...
Kış Okulu 90 öğrenciye yüzme öğretti
YEREL HABERLER Kış Okulu 90 öğrenciye yüzme öğretti
Tekirdağ ve Edirne’de suç çetesine eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ ve Edirne’de suç çetesine eş zamanlı ...
54 bin liralık otomobil lastiği çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER 54 bin liralık otomobil lastiği çalan hırsızlar ...
Tekirdağ’da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.