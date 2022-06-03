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CHP'li Öztrak: Milletimizi hayat pahalılığından kurtarmaya kararlıyız

DHA

CHP'li Öztrak: Milletimizi hayat pahalılığından kurtarmaya kararlıyız


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ekonomimizi küresel yarışta hak ettiği yere taşımaya kararlıyız. Milletimizi bu hayat pahalılığından kurtarmaya, hakkı olan hayat şartlarına kavuşturmaya kararlıyız" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Tekirdağ teşkilatında basın toplantısı düzenledi. Hükümetin ekonomiyi yönetemediğini belirten Öztrak, "Türkiye olağanüstü coğrafi konumu, genç nüfusu, dayanıklı özel sektörüyle çok güçlü bir ekonomidir, potansiyeli çok büyüktür. Ortada da bir hakikat var, at sahibine göre kişner, at yiğidin altında tökezlemez. Erdoğan'ın ata hakimiyeti konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bu nedenle işi bilen, ekonomiden anlayan kadrolarla bu güçlü at yeniden dört nala koşacak, biz buna talibiz. Ekonomimizi küresel yarışta hak ettiği yere taşımaya kararlıyız. Milletimizi bu hayat pahalılığından kurtarmaya, hakkı olan hayat şartlarına kavuşturmaya kararlıyız. Bunun için ilk iş enflasyon canavarını bitirmemiz gerekiyor" dedi.
Enflasyonun halk düşmanı olduğunu söyleyen Öztrak, "Enflasyon rakamlarıyla oynamak emeklinin, ücretlinin, memurun, bu ülkedeki herkesin hakkına el uzatmaktır. Göreve geldiğimizde yapacağımız ilk iş, açıklanan verileri ciddi şekilde kontrol etmek olacak. Bunların derdi ensar, muhacir değilmiş. Bunların derdi ülkeye gelen insanları ucuz emek olarak kullanmakmış. Bu ülkede 8 milyon 357 bin yurttaşımız işsiz. İşsiz sayımız dünya üzerindeki 96 ülkenin nüfusundan fazla. Saray burada ucuz emek arzını artırmak için sığınmacıları kullanıyor. Niteliksiz emek arzındaki artış ister istemez ülkemizdeki teknoloji kullanım seviyesini düşürüyor. Maalesef ülkeyi yönetenler Suriye'den gelecek sığınmacıları ekonomi için kurtuluş olarak görüyorlar. Böyleyse zaten bunların artık ekonomiyi yönetme kabiliyetleri çoktan bitmiştir" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-06-03 19:27:23

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